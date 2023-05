A rendőrségre 2023. május 16-án éjszaka érkezett bejelentés, mely szerint egy nő egy szegedi szerelőműhelyből bankkártyát, öngyújtót, lézer pointert és iratokat lopott, majd egy szintén eltulajdonított kerékpáron távozott. A sértettek beszámolója szerint a feltételezett elkövető az esemény során úgy viselkedett, mintha a csoport ismerősi körébe tartozna, így jutott be a műhelybe. Az adatgyűjtés során a rendőrök felkeresték azokat az üzleteket, ahol az ekkor még ismeretlen nő a lopott bankkártyával vásárolt, így sikerült azonosítani a tapasztalt szegedi nyomozók számára nem ismeretlen hölgyet. Az eljárás során kiderült, hogy az elkövetővel szemben nem csak Szegedi Rendőrkapitányság indított korábban is büntetőeljárást, de az ország más megyéiben is volt dolga a hatóságokkal, így az elkövetés másnapját már a rendőrségi fogdán töltötte.

A Szegedi Rendőrkapitányság az ügyészségen kezdeményezte az előzetes letartóztatás indítványozását. Az elkövetőnek üzletszerűen elkövetett lopás miatt kell felelnie.