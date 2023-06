Huszonnyolcadik életévében halálos autóbalesetet szenvedett a Csepel, a Dunaújváros és a Szeged egykori válogatott birkózója, Kardos Róbert

– közölte a Magyar Birkózók Szövetsége közösségi oldalán ma délután. A fiatal sportoló volt ugyanis az, aki életét vesztette ma délelőtt a Sándorfalvi úton miután egy fának csapódott.

A hír az egész várost megrázta, sőt, országos lapok is beszámoltak a történtekről. Nem véletlenül, hiszen sokan szerették, kedvelték Robit, akinek nagyon sok barátja volt, valamint a sportolók körében is kedvelt személyiség volt. Mindez jól látszott kedd este is, amikor mintegy 60-70 autóval, motorral vonultak ki az eset helyszínére megemlékezni a fiatalra a Makkosházi körúti Alditól indulva, majd mécsest gyújtva.

Családtagok, barátok, sporttársak búcsúztak el a férfitól, aki 2013-ban felnőtt országos bajnoki címet szerzett a szabadfogású 55 kilogrammosok között, ugyanebben az évben a junior világ- és Európa-bajnokságon, valamint a budapesti felnőtt-világbajnokságon is magára ölthette a címeres mezt.