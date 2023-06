Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 14 perce

A migránsok egyre agresszívabbak: géppisztolyokkal is felfegyverezték magukat

A magyar déli határ túloldalán régóta feszült a helyzet a migránsok miatt. A Szabadkán és környékén élők, valamint a magyar és a szerb rendőrök is arról számolnak be, hogy az illegális migránsok egyre agresszívabbak. Géppisztolyokkal, szúróeszközökkel, vascsövekkel fegyverezték fel magukat. Időnként a határőrökre támadnak rá, néha egymással csapnak össze, de helybélieket is támadtak már meg.

delmagyar.hu delmagyar.hu

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/BELTA/Leanyid Scseglov)

Hatalmas a nyüzsgés a zombori befogadóközpont környékén. Az elmúlt hetekben jelentősen nőtt az oda érkező migránsok száma. A szinte kizárólag fiatal férfiakból álló csoportok elárasztották a környéket, kivétel nélkül mind az Európai Unióba tartanak. Egy magát szírnek valló migráns azt mondja, minél hamarabb át akarnak jutni a határon, de a hatóságok sok problémát okoznak nekik. „Sok bajunk van a rendőrséggel. A szerb rendőrök sűrűn eljönnek ide, és ha sok migránst találnak, akkor elviszik őket más befogadóközpontokba. A macedón és a bolgár rendőrökkel is meggyűlt a bajunk, de mi nem fordulunk vissza. Mindenki Európába tart” – fogalmazott a férfi. De nemcsak a rendőrökkel gyűlik meg a bajuk. Az utóbbi időben egyre gyakoribbak a migránsbandák közötti összecsapások is. A Híradónak nyilatkozott egy zombori férfi, aki azt mondta, mindennapossá váltak a véres leszámolások. „Itt villognak a kések és más fegyverek is. Őrület ami itt van. Láttam, amint hosszú vascsöveket visznek magukkal. Azokkal harcolnak. Verik és megsebesítik egymást. Azok a csövek nagyot ütnek, nem beszélve a késekről, amik szintén veszélyesek”– mesélte a férfi. Szabadkánál ropogtak a gépfegyverek Sorozatban sülnek el a gépfegyverek Szabadkánál is – hívta fel a figyelmet az M1 Híradója. „Péntek este fél nyolckor elkezdtek itt a lőtérnél egészen eddig a rétig fél tizenegyig folyamatosan lövöldöztek”– mondta egy helyi lakos. Szakértők szerint az erőszak nem áll meg az Unió határán. Európában is folyamatosan nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma. Origo: Migránsok tartják rettegésben Európát Migránsok tartják rettegésben Európát – ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál az utóbbi időszak legmegrázóbb, migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményeket idézi fel. Kezdve a csütörtöki franciaországi esettel, amikor egy szíriai származású férfi fényes nappal megkéselt hat embert, köztük négy gyermeket, többeknek életveszélyes sérüléseket okozva. Az Origo hozzáteszi: Franciaországban az elmúlt években számos olyan eset történt, amikor migránsok nőket erőszakoltak meg, és az sem ritka, hogy ezek a brutális támadások halállal végződnek. Októberben például egy 12 éves kislányt gyilkolt meg egy algériai illegális migráns, aki előbb társaival megerőszakolta, majd halálra kínozta a francia lányt. Egyre gyakoribb az is, hogy a fiatalkorú migránsok rettegésben tartják és megalázzák kiskorú társaikat.

A Híradóban bemutatott videón például az látható, hogy egy migránsokból álló banda iskolás gyermekre támad. A portál hozzáteszi, az ilyen jellegű incidensek Svédországban az elmúlt időszakban már a mindennapok részévé váltak. Egy másik felvétel pedig már Finnországban készült. Ezen az látható, ahogy migrációs hátterű fiatalok térdre kényszerítenek két finn fiút, szidalmazzák őket, majd meg is ütik őket. Az Origo írásában megjegyzi, miközben Brüsszel a migránsok európai elosztását erőlteti a tagállamokra, a migránsbűnözés kontrollálhatatlanná vált a kontinens nyugati felén.

