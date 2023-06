Autóval karambolozott a Tram Train pénteken délután Hódmezővásárhely főutcáján. A város hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével szabadították ki az autó sofőrjét, majd átadták a mentők munkatársainak.

Két autó karambolozott szombaton délután Zákányszék közelében. A műszaki mentést a ruzsai hivatásos és az üllési önkéntes tűzoltók végezték el, hárman sérültek meg a balesetben.

Egy autó motortere égett szombaton délután az M43-as autópályán, Szeged közelében. A szegedi tűzoltók rövid idő alatt eloltották a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Az elmúlt napokban Csongrád-Csanád vármegye területét elkerülték a komolyabb károkat okozó esőzések, de vasárnap este jégeső kíséretében jelentős mennyiségű csapadék zúdult Hódmezővásárhely területére. Hétfő reggeli több mint harminc segélyhívás érkezett a településről a szegedi főügyeletre. Több helyen is a kidőlt fák zárták el az utak forgalmát, két esetben az épületeket rongálták meg, két helyen pedig a parkoló autókban okoztak károkat a kidőlt fák. Volt, ahol a lehasadt ágak a távvezetékekre szakadtak, de a városi kórház parkolóját is elzárta egy nagy méretű, kidőlt fa. Este hat órától több város hivatásos és önkéntes egységei folyamatosan dolgoztak a viharkárok felszámolásán. Címről címre haladva a hódmezővásárhelyi, a szentesi és a szegedi hivatásos egységek végezték a műszaki mentéseket, munkájukat a mórahalmi, a mártélyi és a maroslelei önkéntes tűzoltók is segítették. Személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem főügyeletére.