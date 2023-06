Egyre többször támadnak a rendőrökre

Bakondi György kiemelte, hogy a határra vigyázó rendőröket egyre több támadás éri. 2022-ben 304, idén már 9 rendőrre támadtak, közülük hárman megsérültek. 13 esetben lövés is dördült a határon, vagy annak közelében.

Arról a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt a sajtótájékoztatón, hogy milyen változások történtek a határvédelemben. Rétvári Bence elmondta, hogy a télen kezdték a határkerítés megerősítését és magasítását, amivel most végeztek. Közölte, hogy a 165 kilométeres szakaszt 15 kilométerrel meghosszabbították, a szögesdrótot megerősítették. A változtatásoknak köszönhetően nehezebben lehet létrát támasztani a kerítéshez, ami a migránsok egyik fő eszköze az illegális határátlépésben.

Alig fizet az unió

Az államtitkár emlékeztetett, hogy Magyarország 650 milliárd forintot költött a déli határ védelmére, a határzár kiépítésére, megerősítésére, folyamatos védelmére. Ugyan Magyarország az Európai Unió közös határát védi, az EU lényegében nem járul hozzá a határvédelem költségeihez, azoknak csupán egy százalékát fizette ki. Rétvári Bence hozzátette, hogy az Európai Bizottság által indított számtalan eljárás ellenére Magyarország ugyanolyan kitartóan őrzi a déli határt, ahogy korábban, az illegálisan érkezőket visszafordítja, az embercsempészeket elfogja és bíróság elé állítja.

Új műszaki megoldásokat alkalmaznak

A sajtótájékoztatón részt vett a büntetés-végrehajtás országos parancsnokhelyettese is. Farsang Tamás elmondta, hogy a büntetés-végrehajtás 2015 óta vesz részt a határvédelemben, beleértve a kerítés megépítését és megerősítését is. Most azt jelentette be, hogy olyan műszaki megoldásokat alkalmaznak, amik abban segítenek, hogy a migránsok minél nehezebben juthassanak át a határkerítésen, illetve ha megtörténik a behatolási kísérlet, annyira lelassítsa őket, hogy a rendőrök még a határ átlépése előtt odaérjenek.