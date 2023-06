Összesen 174 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök hétfőn – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében 8 csoportban 172 migránst találtak Ásotthalmon, Mórahalmon és Öttömösön. A másik két illegális bevándorlóra Győr-Moson-Sopron vármegyében bukkantak.

Ugyancsak hétfőn a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 126 embert akadályoztak meg az illegális határátlépésben.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, szír, török és tunéziai állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az állami televízió Kékfény című műsora pedig arról számolt be, hogy a határnál szolgáló rendőrök állandóan veszélyben vannak, és óriási rajtuk a nyomás, mert egy éjszaka alatt akár 7-800 migráns is megpróbál illegálisan átjutni a kerítésen. Beszámoltak arról, hogy eligazítást a Röszke melletti egykori tranzitzónában kaptak, ahol évekkel ezelőtt a feltartóztatott migránsokat őrizték, ma már két szolgálat között ezekben a konténerekben pihennek a rendőrök és a határvadászok. A forgatócsoport tagjainak golyóálló mellényt és sisakot is adtak, ezekre szükségük is volt, ugyanis a forgatás ideje alatt őket is többször dobálták, csúzlival lőttek rájuk, és gépfegyverlövéseket is hallottak.