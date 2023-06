Sokszáz diák, kísérőik, civil segítők, szülők, pedagógusok és, persze rendőrök, tömegével. A Nagykállót, Ajkát, Remeteszőlőst, Szegedet, Körmendet, Miskolcot és Dombóvárt is megjáró „A szer, ami megváltoztat” drogprevenciós programot is magába foglaló „Drogprevenciós maraton” 2023. június 7-én Budapesten, az ORFK Rendőrségi Igazgatási Központjában mutatkozott be. A budapesti középiskolákból, és általános iskolák 7-8. osztályaiból érkező tanulóknak, valamint a témával, és a diákokkal foglalkozó szakembereknek több helyszínen, illetve eltérő időpontokban, más-más részprogramok, foglalkozások útján mutatták be a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának és Kommunikációs Osztályának munkatársai a tudatállapot-módosító szerek hatásait, veszélyeit. A bűnmegelőzési szakemberek pódiumbeszélgetéssel, interaktív színdarabbal, valós rendőri intézkedésen alapuló beszámolóval, egy kamasz tragédiáját feldolgozó dokumentumfilm-elemzésével hozták közel a célcsoporthoz a szerfogyasztás problémáját, a kábítószerek romboló hatása mellett fókuszba került a túlzásba vitt italozásban rejlő potenciális veszély is. Különleges, gyakorlatias kitekintést nyújtott a rendezvény azon része, amikor a bódult, ittas állapotot, mint a közlekedésre gyakorolt behatást is megvizsgálták; a résztvevőknek az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság támogatásával és a BRFK balesetmegelőzési munkatársainak segítségével autó – és motorvezetési célú szimulátorokat, alkoholszondát lehetett kipróbálni, majd az észlelést torzító, befolyásoló szemüvegben ügyességi pályát is teljesíthetett az egésznapos rendezvényre ellátogató több mint hétszáz főnyi diákság kísérletezőkedvű része.