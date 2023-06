A férje végzett azzal a nővel, akinek a holttestére egy Batthyány utcai panzióban találtak Szegeden még 2021-ben. A férfi a gyilkosság után elhagyta a szobát, majd a szálláshely tulajdonosának elmondta a történteket, aki értesítette a rendőröket. Ebben az ügynek történt meg a lezárása csütörtökön a Szegedi Ítélőtáblán. A táblabíróság úgy döntött, hogy a férfi nem szabadulhat feltételesen, vagyis le kell ülnie a hat év börtönbüntetést, amit jogerősen kiszabtak rá.

Ezzel az ítéletével megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla az elsőfokon eljárt Szegedi Törvényszék ítéletét. Az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetés tartamán – 6 év börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés – az ítélőtábla ugyan nem változtatott, de a feltételes szabadon bocsátást kizárta.

A hat kisegítő osztályt végzett vádlott és a tanár, gyógypedagógus végzettségű sértett között már a bűncselekmény előtt csaknem egy évvel megszakadt a házastársi kapcsolat, az asszony be is nyújtotta a válókeresetet. Ennek ellenére a férfi a nő közelében maradt, az utcára kerülve abban a lépcsőházban lakott, amelyikben a nő lakása volt. Az asszony kezdeményezésére több eljárás is indult ellene, de egy kivételével ezeket a rendőrség megszüntette. A bíróság a vádlott távoltartását is elrendelte korábban, ennek időtartama azonban a gyilkosság előtt lejárt.

A nő és a férfi végül abban maradt, hogy 2021. április 23-án találkoznak a panzióban. Miután közösültek, a nő többször is megütötte a férfit két vascsővel. A férfi ezeket megszerezte, és az egyikkel döfködni kezdte a feleségét. A nő a földre került, az ütések jelentős része már ülő, illetve fekvő helyzetben érte. A vádlott végül a nő nyakára lépett, majd kezével a falnak támaszkodva addig tartotta ott magát, amíg az asszony meg nem fulladt.

A szakértői vélemény szerint a védekezni próbáló sértett több mint ötven sérülést szenvedett el, ezek többségét a fején. Az ütések olyan erejűek voltak, hogy az egyik fémcső derékszögben meghajlott. A nő halálát azonban nem az ütések, hanem a fulladás okozta.

Korábban megírtuk, hogy megromlott a kapcsolatuk, válófélben voltak, de még megpróbált kibékülni a házaspár. A panzióban azt mondhatták, hogy üzleti úton vannak, mert akkor a veszélyhelyzet miatt csak így lehetett szobát bérelni a szálláshelyeken.

A kibékülés viszont nem si­került, és annyira összevesztek, hogy a férfi halálra verte a nőt.

A panzió környéke egyébként csöndes volt azon a hétvégén, a tragédiának nem látszottak egyértelmű nyomai. Beszéltünk egy, a szemközti házban lakó nővel, aki azt mondta, hogy pénteken csak a rendőrautókra lettek fi­­gyelmesek, és arra, hogy lezárják az utcát, de a bűncselekményből semmit sem hallottak.