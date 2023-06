Némedi-Varga Éva a NAV-tól elmondta, hogy a határokon a leggyakrabban a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék behozatala jelent problémát. Az unión kívülről, vagyis például Szerbiából a 17 évesnél idősebbek közúton 40 szál cigarettát hozhatnak be. Ha valaki uniós országból érkezik, az ennél lényegesen többet, 800 szálat hozhat be és 110 liter sört is, ha megszomjazna útközben.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályának vezetője pedig ismét felhívta a figyelmet, hogy az unió területére tilos harmadik országból növényt vagy növényi terméket behozni. Borcsik Zoltán két citromfát is megmutatott, amit éppen a sajtótájékoztató előtt foglaltak le egy autóstól. Egyébként öt kilogrammig behozható saját fogyasztásra szánt gyümölcs és zöldség, de ha valakinél többet találnak, azt is elkobozzák, ahogy például a növényvédőszereket is.