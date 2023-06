Pénteken este érte el a viharzóna vármegyénk területét. Az erős szél ágakat szaggatott le, fákat döntött ki. Este fél nyolckor érkezett a legelső lakossági bejelentés, melyet a hétvégén további több, mint száz segélyhívás követett. Leginkább Szeged, Hódmezővásárhely és Makó területén tombolt a vihar, ezekből a városokból érkezett a legtöbb segélyhívás. Volt, ahol utakat zártak el a fák, máshol az épületekre dőlt fatörzsek jelentettek veszélyt a lakosokra. A leszakadó ágak több helyen is megrongálták a távvezetékeket, vagy veszélyeztették a közlekedőket. Csongrádon egy autó szélvédőjét is betörte egy nagy méretű ág. A városok hivatásos egységei péntek estétől folyamatosan dolgoztak a viharkárok felszámolásán. Szombat reggeltől is folyamatosan érkeztek a jelzések a szegedi főügyeletre. este nyolc óráig folytak a mentések a vármegye számos pontján. A pénteki vihar kapcsán személyi sérülésről nem érkezett hír a szegedi főügyeletre. – közölte a katasztrófavédelem hivatalos oldala.

A péntek esti vihar még vasárnap is adott munkát a Csongrád-Csanád vármegyei tűzoltóknak. Csongrádról, Szegedről és Hódmezővásárhelyről érkeztek lakossági bejelentések a nap folyamán. A leszakadt ágak és a kidőlt fák utakat zártak el, akadályozták a közlekedőket. Kilenc helyen kellett műszaki mentést végezniük az egységeknek, személyi sérülés sehol sem történt.

Melléképület gyulladt ki vasárnap este egy Ásotthalmi tanyán. A ruzsai és a szegedi hivatásos, valamint a mórahalmi önkéntes egységek közös erővel oltották el a lángokat, a tűzben nem sérült meg senki.