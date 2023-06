Elsírta magát a bíróság előtt az a román férfi, akit azzal vádolnak, hogy még 2021 októberében felgyújtott egy épületet Makón, miközben abban ketten aludtak. A vezetőszáron a Szegedi Törvényszékre előállított férfi a keddi tárgyaláson továbbra is azt állította, hogy nem ő gyújtott tüzet az épületben. Mást mondott viszont a ház tulajdonosa, akit tanúként idézett a bíróság. Ő azt mondta, hogy aznap este, amikor hírt kapott arról, hogy ég a háza, elkezdte keresni a vádlottat, akit a disznóólban talált meg, amikor – állítása szerint – éppen tüzet gyújtott egy öngyújtóval, miközben a másik épület már lángolt. A tanú arról is beszélt, hogy a vádlott és a felesége is részegek voltak aznap napközben is, ezért megkérte őket, hogy hagyják el a lakást. Eleinte úgy tudta, hogy ezt meg is tették, később azonban mégis visszamentek sz ingatlanba.

Mivel a vádlott és a tanú is mást állítottak, Gaudi Tibor bíró szembesítette őket, ami azt jelenti, hogy egymásra nézve kellett megismételni az állításukat, de ekkor sem változtattak a véleményükön.

A jelenleg 52 éves férfit több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével, valamint magánlaksértés és rongálás bűntettével vádolják.

A férfi idénymunkásként dolgozott Makón az élettárásával. Több ismerősükkel együtt egy helybeli ház melléképületében béreltek szobát. A vádirat szerint a férfi féltékeny volt az élettársára, ezért 2021. október 27-én italozni kezdett, dolgozni sem ment.

Az ügyészség szerint a vádlott éjfél után, egy óra körül a kerítésen átmászva bejutott az ingatlanba, és a melléképületben levő bérelt szoba heverőjét felgyújtotta, majd egy vasszéket dobott a főépület üvegajtajába. A tűz gyorsan átterjedt a mellépület teljes tetőszerkezetére, amelynek kamrájából még időben sikerült kimenekülnie az ott alvó házaspárnak, és egy gázpalackot is ki tudták vinni.

A tárgyalás jövő hónapban a perbeszédekkel és ítélethirdetéssel folytatódik.