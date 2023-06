Kevés rosszabb érzés lehet annál, amikor az ember arra ér haza, hogy valaki betört a lakásába, és elvitt minden mozdíthatót. A betörők ilyenkor nem válogatnak, visznek, amit találnak. Nyilvánvalóan egy is sok, bármilyen bűncselekményről legyen is szó. Most a lakásbetörésekkel foglalkozunk, amikkel kapcsolatban biztató a rendőrségi statisztika. Annak ellenére ugyanis, hogy összességében romlott Csongrád-Csanád vármegye bűnügyi statisztikája, vagyis több bűncselekmény történt tavaly, mint tavalyelőtt, ez a lakásbetörésekre nem vonatkozik.

Szegeden törnek be a legtöbbször

Éppen ellenkezőleg: kevesebb lakásbetörés történt Csongrád-Csanád vármegyében tavaly, mint egy évvel korábban. Polyák Zsolt, Csongrád-Csanád Vármegye rendőrfőkapitánya azt közölte szokásos éves jelentésében, hogy 2022-ben csaknem a felére csökkent a vármegyében a lakásbetörések száma az egy évvel korábbihoz képest. Tavaly előtt 166 ilyen eset történt, tavaly pedig már csak 88. Nem meglepő, hogy a betörők a szegedi ingatlanokat tartják a legvonzóbbnak, hiszen a megyeszékhelyen lehet a legfeltünésmentesebben kifosztani egy-egy lakást. A 88 betörésből 32 történt Szegeden, de itt is érezhető a javulás. Szenti Szabolcs, a város rendőrkapitánya azt írta, hogy ez a szám 2021-ben még 76 volt, vagyis itt is lefeleződtek a behatolásos bűncselekmények. Azt, hogy miért ilyen látványos a javulás, pontosan nem tudni, de a rendőri vezetők szerint komoly szerepe van benne annak, hogy egyre több rendőr járőrözik a közterületeken.

Itt a lakásbetörések szezonja: nyaraláskor kell a legjobban vigyázni

Rossz hír viszont, hogy most köszöntött be a lakásbetörések szezonja. Itt a nyár, és ha nem figyelünk, komoly veszélynek tehetjük ki ingatlanjainkat is. A biztosítási szakemberek ugyanis arra hívják fel a figyelmet, hogy a hosszú hétvégék után a nyári szezonban, a nyaralások idején gondolják úgy a bűnözők, hogy lakásbetörésekkel próbálkoznak. Pedig a legtöbb betörés néhány szabály betartásával, illetve megfelelő biztonsági eszközökkel elkerülhető lenne.

Meglepő lehet, de a legkönnyebben akkor válhat célponttá egy-egy lakás, ha a tulajdonosa büszkén kiírja a Facebookra, hogy elutazott valahova nyaralni. A közösségi oldalt a bűnözők is figyelik, és ilyenkor több se kell nekik, gyakorlatilag felhívást kapnak keringőre. Ráadásul ebben az a különösen veszélyes, hogy ha egy szomszéd nem veszi észre, mi történt, akkor csak napokkal később derül ki a betörés. Addigra pedig a nyomok már kihűltek.

A betörők nem csak a luxusra mennek

Tévedés az is, hogy a bűnözők csak a luxuslakásokat szemelik ki. A rendőrség szerint ez csak az egyik szempont, de igazából az alkalmat használják ki. Ha egy egyszerűbb lakáson egy gyengébb minőségű zárszerkezettel ellátott ajtót látnak, azt nagyjából 15 másodperc alatt ki tudják nyitni. Vagyis a könnyű célpontokat is figyelik.

Hogy mindenki úgy találja az otthonát, ahogy hagyta a rendőrség és a biztosítók is ugyanazokat tanácsolják.

Így lehetne megelőzni a lakásbetöréseket a rendőrség szerint

A legfontosabb, hogy külső szemlélő számára ne tűnjön fel, hogy üres a ház, vagy a lakás. Érdemes megkérni egy rokont, vagy szomszédot, hogy rendszeresen ellenőrizze az ingatlant, szellőztessen, kapcsolja fel a villanyt, ürítse ki a postaládát. Jó szolgálatot tehet egy időzített kapcsoló, amely előre beprogramozott időszakokban felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót azt a látszatot keltve, hogy valaki van otthon. Ezekkel az intézkedésekkel ha nem is mindegyiket, de a lakásbetörések egy részét meg lehet előzni.