Az út menti területek kaszálása mindig is hatalmas feladatot jelentett a Magyar Közút számára, hiszen 31 ezer kilométernyi úton mintegy 200 millió négyzetméternyi zöld felületet kell gondoznia. Idén erre még nagyobb figyelmet fordítanak a szakemberek, amelynek nemcsak útesztétikai, hanem közlekedésbiztonsági célzata is van. Az elmúlt időszak csapadékos és meleg időjárása rendkívüli módon kedvezett az út menti növények növekedésének is, így a társaság 80 mérnöksége, ahol csak lehetett két műszakban vagy túlórákat is bevetve, kora reggeltől késő délutánig végezte a kaszálási munkákat.

A Magyar Közút a következő hetekben sem áll le, hasonló ütemben folytatják a kaszálást, így az autósok az országos közúthálózaton rendszeresen találkozhatnak majd növényzetgondozási munkát végző gépekkel, szakemberekkel, ezért a közútkezelő a sofőröktől figyelmet és megértést kér. A legtöbb esetben mozgó terelés mellett zajlanak a munkák, így az autósoknak érdemes kellő körültekintéssel és óvatosan közlekedniük, hogy az esetleges ráfutásos vagy szabálytalan előzési manőverekből történő balesetek elkerülhetőek legyenek. Azért is kérik mindezt a szakemberek, mert az elmúlt hetekben 3 alkalommal is nekiütköztek járművezetők a figyelmeztető jelzést használó munkagépeknek.