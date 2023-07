Több méter hosszú faág szakadt egy csongrádi nyaraló tetejére szerdán. A magasban lógó ág az ott lakókat is veszélyeztette. A lakossági bejelentést követően a műszaki mentést a csongrádi hivatásos tűzoltók végezték el.

Ugyanezen a napon a vármegye öt pontján csaptak fel a lángok a száraz aljnövényzetben. Szeged, Baks és Hódmezővásárhely külterületére riasztották a tűzoltókat. A legnagyobb kiterjedésű tűzeset négy hektáron pusztított Szegeden, a Zsámbok-Réti soron, de az M43-as autópálya közelében is több, mint három hektáros területet érintett a tűz. Itt több szalmabála és egy bálázógép is megsemmisült. Az oltásokat a hódmezővásárhelyi, a makói, a szegedi, a kisteleki és a csongrádi hivatásos tűzoltók végezték el, munkájukat a kisteleki és a baksi önkéntes tűzoltók is segítették. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Egy rakomány nélküli teherautó gyulladt ki Szeged belterületén, a Vásárhelyi Pál utcában. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el. A tűzesetben senki sem sérült meg.