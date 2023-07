Összesen 342 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban hétfőn – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság. Közülük Csongrád-Csanádban 10 csoportban 276 határsértőt találtak Ásotthalmon és Mórahalmon. Ezen kívül találtak illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben is.

Ugyanaznap a rendőrök Csongrád-Csanád vármegyében 157, Bács-Kiskunban pedig 2 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje a magyar határt. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, kirgiz, marokkói, szír, szudáni és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A rendőrség az is közölte, hogy megelőztek egy komoly tragédiát is. Hétfőn délelőtt a 8-as számú főút litéri elágazásában ellenőriztek egy magyar honosságú kistehergépkocsit, amelyet egy svéd férfi vezetett. A járműben a sofőrön kívül 36 illegális migráns tartózkodott, akiket sikerült kimenteni a járműből. Az embercsempész ellen eljárást indítottak, akár 20 éves börtönbüntetést is kaphat.