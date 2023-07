A teljes hazai drogpiacra rálátása van az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Igazságügyi Orvostani Intézetnek, melynek toxikológusai folyamatosan nyomon követik az újabb dizájner drogok megjelenését és vizsgálják a hatóságok kérésének megfelelően azt, hogy valaki kábítószer befolyásoltsága alatt áll-e. Ahogyan azt korábban már jeleztük, lapunk ellátogatott a Kossuth Lajos sugárúti intézetbe, ahol a vezető, Weiczner Roland mellett Sija Éva igazságügyi toxikológus szakértővel is beszélgettünk.

Rendkívül fontos kutatást végeznek a szegedi toxikológusok. Fotó: Gémes Sándor

Sija Éva elmondta, folyamatosan kapcsolatban állnak a Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztállyal, ahol rendszeresen ellátnak drogtúladagolással küzdőket. Az intézet toxikológusai azt figyelik meg az ilyen eseteknél, hogy milyen tüneteket okoz a szervezetbe bevitt anyag, valamint kutatják azt is, hogy milyen összetevőkből áll az adott drog. Sokszor ugyanis a terjesztő és a fogyasztó sincs tisztában az anyag összetételével.

A szakértő közölte, kutatómunkájuk során a drog lebomlási termékeiből próbálják meg visszakövetni az egész folyamatot, így tudnak egy-egy anyaghoz panaszokat, tüneteket párosítani, így derítik ki az összetételt, és így tudják meghatározni azt, hogy az adott drognak milyen hosszútávú szervkárosító hatásai vannak. Ezzel nagyban segítik az egészségügyi szakemberek munkáját, hiszen sokszor az ápolók és az orvosok számára „orosz rulett", hogy mivel állnak szemben, a folyamatot milyen módon tudják meggátolni. Sija Éva elárulta, nemrégiben például patkánymérget mutattak ki egy forgalomban lévő drogból.

Fotó: Gemes Sandor

Ugyanakkor a szegedi intézet toxikológusai nagyon szomorú történetekkel is találkoznak a munkájuk során. Sija Éva beszámolója szerint előfordult már többször, hogy egy családnál, ahol többen is kábítószert fogyasztottak, a csecsemő szervezetébe is került a drogból. Volt, ahol már menthetetlen állapotban volt a gyermek. De úgy véli, az is megrázó, amikor a család küszködését látják, amikor már az édesanya jut el oda, hogy a saját fiát jelenti fel.

Mindemellett egyébként prevenciós feladatokat is ellátnak a szegedi szakemberek, akik iskolákban tartanak előadásokat fiataloknak, valamint a kémiaszakos pedagógusoknak is átadják a legfrissebb tudnivalókat.