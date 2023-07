Komoly forgalomnövekedés várható a határátkelőkön, de a rendőrség, az adóhivatal, sőt a kormányhivatal is felkészült az ezzel járó többletfeladatokra. Ha kell, új sávokat nyitnak az autósoknak, akiktől viszont továbbra is elkoboznak mindent, amit tilos behozni az országba. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal is felkészült a nyári turistaszezonra, valamint a vendégmunkások megjelenésére a határátkelőkön. Podcastunkból megtudhatják, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ne a határátlépés rontsa el a nyaralást.