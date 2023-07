Mint azt a rendőrségi közlemény alapján megírtuk, halott gyermeket találtak egy tömörkényi ház udvarán. A rendőrségre 2023. július 18-án délelőtt érkezett bejelentés, hogy egy tömörkényi ház udvarán holtan találtak egy gyermeket. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói gondatlan emberölés gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást, vizsgálják a haláleset körülményeit.

Fotó: Török János

Az áldozat, a kis Danika július 10-án ünnepelte egyéves születésnapját. A tragédia másnapján, szerdán délelőtt édesapja megmutatta nekünk, hol történt az eset. Danika volt az első és egyetlen gyermekük. A fiatalember azt kérte, ne írjuk le se az ő, se a párja nevét. Elmesélte, korábban is előfordult, hogy amikor a kisfiú reggel felébredt, őt kereste. Valószínűleg ez történhetett kedden reggel is. Az apa dolgozni ment, az anya aludt, Danika mászkálni kezdett és valahogy sikerült kinyitnia az ajtót. Hogy ezután pontosan mi történt, azt senki sem tudja.

Fotó: Török János

Danika édesapja azt mondta, párjával gyakoriak voltak a viták, mert a 22 éves nő teljesen elhanyagolta a kicsit. Nem törődött és nem is foglalkozott vele. Gyermeke elvesztése egyáltalán nem viselte meg. A történtek után a férfi szakított a nővel.

A fiatalember határozottan cáfolta azt a sajtóban megjelent értesülést, hogy a kisfiúra rátekeredett a kutya lánca és az fojtotta volna meg. A kutyák láncát a rendőrök valamiért mégis magukkal vitték. Szerdán délelőtt a két német juhászkutya távolabb, a kert végében hevert egy-egy fához kötve. Korábban a kutyák közvetlen a házhoz vezető lépcső elé voltak kikötve. Valószínű, hogy kedden reggel véletlenül fellökték a kicsit, mert az édesapja azt mondta, a gyerek a fejét ütötte meg, amikor eleshetett. Azt is hozzátette, mivel a konyhában vérnyomokat találtak, elképzelhető, hogy ott sérült meg Danika, akinek a hasán is találtak egy sebet. A rendőrségi vizsgálat lezárultáig az édesapa is csak találgatni tud, pontosan mi történhetett.