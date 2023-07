A makói piacon vásárolt barátaival az a 65 év körüli férfi, akihez tegnap kérték a mentők gyors segítségét. Először csak enyhébb rosszullétre panaszkodott, majd hirtelen teljesen legyengült. Leült pihenni egy kicsit, majd hirtelen eldőlt és nem mozdult. Több szemtanú is azonnal a beteg segítségére sietett, köztük egy fiatal elsősegélynyújtó is, aki tudta mit kell tennie. Rögtön mentőt hívott és mentésirányító bajtársunkkal közösen megvizsgálták a férfit, aki már nem lélegzett. Azonnal újraélesztés kezdődött a piac közepén, amihez bajtársaink perceken belül megérkeztek és emelt szinten folytatták az életmentést. Az ellátás alatt többen felajánlották segítségüket, köztük egy volt mentődolgozó is. A piac árusai eközben igyekeztek távol tartani a kíváncsi vásárlókat, akik aggódva figyelték az eseményeket és többen imádkoztak is a betegért. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek és férfit stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. – közölte facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat.