Már munkába is állt az a három fiatal tűzoltó, akik mostantól a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot erősítik – mondta lapunknak Molnár Krisztina. A vármegyei katasztrófavédelem szóvivője hozzátette, hogy a fiatalokat Szatmári Imre, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója fogadta hétfőn. Mindannyian más-más okból választották ezt a hivatást, de mindhárman egyformán elszántak és lelkesek a tűzoltói feladatok iránt, és természetesen túl vannak azon a képzésen, amelyet mindenkinek teljesítenie kell, aki tűzoltó szeretne lenni.

A 32 éves szegedi Kovács Bendegúznak fiatal kora ellenére igazán kalandos élete volt. Lapunknak arról beszélt, hogy több mint nyolc évet dolgozott külföldön, többek között Svájcban és Svédországban is letelepedett átmenetileg. Volt futár, de sodronykötelekkel és autókkal is foglalkozott. Azt mondta, hogy sokat köszönhet a külföldi munkáknak, egyebek mellett a nyelvtudást, és azt, hogy megtanult főzni. Azonban nem volt kérdés, hogy hazatér, és akkor tűzoltó lesz. Nem állt távol tőle a rendvédelem, hiszen szülei annak idején a helyi városőrség alapító tagjai voltak. Szabadidejében szívesen foglalkozik zenével, dobon és gitáron is remekül játszik. Emellett igyekszik kitanulni a bűvészkedés minden titkát, és a testépítéssel is napi szinten foglalkozik.

Lupsea Tamás több egyetemen is tanult. Először gépészmérnökként képzelte el a jövőjét, tanult fizika szakon is, legutóbb pedig teológia szakos hallgató volt. Végül egyik területen sem találta meg önmagát és az elvárásait. Tűzoltóként most azt érzi, végre a helyére került. Februárban indult a képzés, amelyet kiváló eredménnyel zárt. Tamás 27 éves, nős, Szegeden él. Rendszeresen fut, többször részt vett már az Ultrabalaton futóversenyen is.

Lupsea Tamás

Pajor Péter Albert a legfiatalabb hármójuk közül, 23 éves. Három éve költözött családjával a Dunántúlról Ruzsára. Sok barátja dolgozik tűzoltóként, sokat mozgott közöttük. Évek óta eljárt már nézőként a tűzoltó versenyekre is. Végül tavaly döntött úgy, hogy megkezdi tanulmányait. Szabadidejében sokat sportol, ezen belül a foci a kedvence.

Pajor Péter Albert

Kovács Bendegúz azt is elmondta: mindhárman tudják, hogy az eddig megszerzett elméleti és gyakorlati végzettség nem elég. Az igazi tanulás még most kezdődik számukra. Sokat kell még látniuk és tapasztalniuk ahhoz, hogy rutinos tűzoltókká váljanak, és ebben természetesen számíthatnak a tapasztalt bajtársaik segítségére is.