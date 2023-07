Összesen 543 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök szombaton – tájékoztatta lapunkat vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. Már egyáltalán nem meglepő, hogy most is Csongrád-Csanád vármegyében találták a legtöbb migránst. A járőrök 16 csoportban 474 határsértőre bukkantak Ásotthalmon, Domaszéken, Mórahalmon, Röszkén és Zákányszéken. A szomszédos Bács-Kiskun vármegyében ezúttal 41 migránst találtak, de feltartóztattak illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Ugyancsak szombaton a határkerítés Bács-Kiskun vármegyei szakaszán 7, a Csongrád-Csanádin pedig 280 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen.

Megint lebukott több embercsempész is. Először Zákányszéken állítottak meg a rendőrök egy francia rendszámú autót, amit egy bolgár állampolgár vezetett. A kocsiban rajta kívül 8 migránst találtak. Utána Domaszéken volt dolguk a rendőröknek. Ott egy román rendszámú autót, és annak román sofőrjét ellenőrizték. A sofőr menekülni próbált, de nem sikerült neki, elkapták. Az autóban a sofőrön kívül 9 külföldi utazott.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, azeri, bangladesi, indiai, iraki, kínai, marokkói, nepáli, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az elfogott embercsempészek ellen pedig eljárást indítottak. Az embercsempészést alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.