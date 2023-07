Balázs Borbálához kopogtatott be Szentesen, ugyancsak szálláskeresés címszó alatt. A hölgy idős volt és egyedül élt, így könnyű préda volt Katónak. Mielőtt tettét elkövette volna, kiderítette, hogy nagyobb összeget, 300 forintot tett félre, mert kocsma nyitását tervezte. Álmában támadt áldozatára egy baltával. Agyonütötte, és nemcsak a pénzét lopta el, hanem elvitte az ékszereit is, amelyeket jegyajándékként Erzsébetnek adott.

A korabeli Szentesi Lap is megírta a szörnyű gyilkosságokat.

Forrás: epa.oszk.hu

Kisteleken ugyancsak voltak áldozatai. A Tisóczky házaspár italmérő üzletet üzemeltetett, ezért Kató Koszpitál úgy gondolta, jókora zsákmányra tehet szert, ha rájuk támad. Ittasan találta őket, majd ő maga is megivott tíz liter bort és szállást kért. Míg a férfi az ágyát készítette elő, a sorozatgyilkos hátulról közelítette meg, és baltával fejbe verte. Később az asszonyt is baltával ütötte le. Annak érdekében, hogy a nyomozókat megtévessze és rablóbanda nyomait keltse, átrendezte a terepet, tányérokat vett elő. Végül sok mindent magához is vett. Nem csak értékeket, ruhaneműt is, amit újfent a menyasszonyának és majdani anyósának adott.

1888. november 28-ra tervezték az esküvőt, de az ünnepélyre menet sem volt tétlen. Mialatt Erzsébethez ment, 27-én Vincze Rókusné tanyájára tért be, aki egyedül élt. Előbb baltával támadt rá, de miután a szerszám feje leesett, az asszony mángorlófájával - mosásban használatos eszköz - fejezte be a gyilkosságot. Később ezt a gyilkosságot Vincze Rókusra és egy helybélire fogták, akikből kegyetlen módszerekkel sikerült is kinyerni egy hamis beismerő vallomást.Másnapi esküvőjére Kató Koszpitál Vincze Rókusné fiának az öltözékében érkezett. A ceremóniát is lopott pénzből fizette.

Akkor sem nyugodott, miután megvolt az esküvő. Az év december 17-én a szentesi Lévi Lénit, a kocsmárost vette célba. Ismét baltával támadt, de Lévi védekezett: megharapta, ezért Kató elmenekült

Utolsó jegyzett gyilkossága 1889-ben, április 17-én történt. Áldozata Fazekas Istvánné volt, aki éppen az unokáira vigyázott. Egy maga készítette akácfa bunkóval ütötte meg, majd mikor pénzt követelt tőle, az arcát késsel összevagdosta. Az asszony túlélte a támadást, családja férfi tagjai a bűnöző után eredtek.

Kató egy kútba ugorva akart öngyilkosságot elkövetni, de már nem sikerült: elfogták és a szegedi Csillag börtönbe került. Pere során egyáltalán nem mutatott megbánást, sőt, miközben a legapróbb részletekig elmesélte, mit hogyan csinált, kifejezetten büszke volt a körültekintőségére. Végül a várakozásaival ellentétben kötél általi halálra ítélték, noha ő egy-két éves börtönben reménykedett.