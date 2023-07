Teljesen kiégett egy gépkocsi egy családi ház előkertjében Szegeden, az Ildikó utcában. A tűz a ház elektromos kapcsolószekrényére is átterjedt. A szegedi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Az esethez a mentők is kiérkeztek, emellett az egységek az áramszolgáltató és a gázszolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték.