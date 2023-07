A kánikula és az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a hatóság szerdától kiterjeszti az eddigi tűzgyújtási tilalmat Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyéken túl Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre is – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az intézkedést az indokolta, hogy továbbra sem várható elegendő csapadék. Ugyanakkor a kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken – emelték ki, hozzátéve: ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is. Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal arra kéri az embereket: fokozottan ügyeljenek rá, hogy ne dobják ki a cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az út menti növényzetet.