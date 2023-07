A tűzoltókat idén már 112 mezőgazdasági tűzhöz riasztották, 80 esetben bálák, 26 helyen munkagépek, 6 alkalommal pedig gabonatáblák kaptak lángra. Ezekben a tüzekben 2900 bála, 16 traktor, 5 kombájn, 3 bálázó és 4 mezőgazdasági rakodógép égett

– tájékoztatta a Délmagyarországot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Közleményükben kitértek arra, hogy eddig idén kevesebb tűz keletkezett a szabadban a csapadékosabb időjárás miatt, ám kiemelték, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne kellene a betakarítási munkák közben odafigyelni a tűzmegelőzésre. A katasztrófavédelem szakemberei egyébként nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépek és a mezőgazdasági épületek tűzvédelmi állapotát, hanem folyamatos kapcsolatban is állnak a gazdákkal.

Csongrád-Csanádban is sokakat érint az OKF figyelemfalhívása. A Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a vármegyék című kiadványából kiderül, hogy tavaly vármegyénkben a szántók 37 százalékán, összesen 87,1 ezer hektáron termesztettek kalászos növényeket. Térségünkben a kalászos gabonatermés 63 százalékát egyébként a búza adta 2022-ben.

Az OKF közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy a mezőgazdasági tüzek megelőzésénél a legfontosabb, hogy tarlót sehol sem szabad égetni. Ezen felül fontos szabály, hogy a mezőgazdasági munkagépek vezetőfülkéjében, a gabonatáblán, vagy annak közvetlen közelében tilos dohányozni. A munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit is megfelelően kell beállítani, ha ugyanis ezek felforrósodnak, meggyújthatják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát is. Éppen ezért időnként meg is kell állni betakarítás közben és meg kell tisztítani a munkagépet.

Érdemes tudni azt is, hogy a betakarítást és a termények szállítását végző munkagépeken, járműveken is kötelező tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Szabály az is, hogy a kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkezniük. A munkagépek kipufogórendszerét is ellenőrizni kell, mert a sérült illesztéseknél, esetleg lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet.

Az üzemanyagellátó- és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag forró felületekkel érintkezve könnyen tüzet okozhat. Betakarítási munkálatokat csak olyan mezőgazdasági munkagéppel lehet végezni, amelyen szikracsapót vagy lapátot is elhelyeztek

– írta a katasztrófavédelem.