Van a rendőrségnek egy körözési toplistája, amin az az ötven ember szerepel, akiket a legjobban szeretnének megtalálni. Ezen időnként változtat a rendőrség. A legfrissebb, tegnapi állapot szerint négy szegedi embert keresnek. Hárman közülük ismerős arcok, de felkerült a listára egy új férfi is. Vörös Gábor 1979-ben született, és hivatali vesztegetés elfogadása miatt szeretné előkeríteni a rendőrség. Ez azért érdekes, mert ilyen bűncselekmény miatt valószínűleg ő az első, aki felkerült a listára.

Továbbra is keresik az 1995-ben született Kormányos Erik Tibort, akit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak. Zsemberi Marcell Sándor is régi ismerős a listáról. Őt csalás miatt keresik, és továbbra is a korelnök a szegediek között a maga 47 évével. És továbbra is van a listán egy szegedi nő is. Vrbovszkiné B. Anita 1987 -ben született, és azért keresik, mert hamis árukkal kereskedett. A listán egyébként továbbra is leginkább csalók vagy valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők szerepelnek, de mostanában már felbukkantak az embercsempészek is, és van olyan, akit szexuális zaklatás miatt keresnek.

A bűnözői toplistát több szempont alapján válogatták össze. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keresik, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül a keresett ember. A listán azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a keresett ember.

Előbbit egy piros pisztoly, utóbbit egy felkiáltójel jelzi. A rendőrségi honlapon továbbra is él a „Felismeri? Tegyen bejelentést!” gomb, amelynek segítségével névtelenül lehet szólni a rendőröknek, ha valaki látta valamelyik bűnözőt. Öt bűnözőre nyomravezetői díjat is kitűzött a rendőrség, a legkisebb összeg százezer forint, míg a legnagyobb 500 ezer forint. A keresettek közül egy különösen veszélyes, egy pedig a feltételezések szerint fegyverrel is rendelkezhet. A listán egyébként négy nő szerepel, a többiek férfiak.