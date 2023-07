Hódmezővásárhely. Két, fiatalokból álló banda és egy „magányos” elkövető is megkeserítette lopásaival a pihenő, fürdőző vendégek életét a vásárhelyi strandon. A bandákat és a magánzó tolvajt is elkapta a fürdő a rendőrség bevonásával. A mártélyi tanösvény és a városi parkokba telepített sütögetők rongálóit is szeretné lekapcsolni az önkormányzat, ezért a vandálok lebuktatására vadkamerákat szerltek fel – adta hírül a hódmezővásárhelyi önkormányzat gyorshír szolgálata.