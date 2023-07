Csongrádra és környékére hajnal 3 óra után érkezett meg a hatalmas vihar. A csongrádi tűzoltóság mellett fa dőlt az útra, a Körös-toroki üdülőterületen villanyvezetékek sérültek meg, a Gyöngyvirág utcában is kidőlt fa zárta el az utat, ami távközlési kábelt is leszakított. A Szentesi híd közelében is fa dőlt az útra, ami elzárta a forgalmat. Szentesen a Vörösmarty utcában egy gépkocsira zuhant a leszakadt hatalmas faág, itt távközlési kábel is megsérült.