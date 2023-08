Egy százhalombattai és egy érdi édesanya fordult a rendőrséghez, miután megtudták lányaikat több tucat pornográf kép, és videó küldésére vette rá egy közösségi médiafelületen megismert „fiú”, cserébe ő is küldött magáról és különböző testrészeiről hasonló fotókat. A Bence néven bemutatkozó, magát 14 évesnek mondó ismerősről a nyomozók kiderítették, hogy Roland és felnőttkorú. A Pest vármegyei rendőrök 2023. augusztus 1-jén autóba pattantak és meg sem álltak Pusztaszerig, ahol a célszemélyhez köthető, gyermekpornográfia bűntettének gyanúja miatt eljárást folytató kisteleki kollégáikkal léptek be C. Roland otthonába. Mobiltelefonját és laptopját lefoglalták, azokon számtalan, 14 év alatti kislányról készült pornográf képet, videót találtak. A felvételek között akadt szép számmal nem újkeletű is, évekre visszamenőleg gyűjtötte és tárolta azokat.

A 19 éves fiatalember nem tagadott, kihallgatásán beismerő vallomást tett. Elmondta, először fehérneműs, majd meztelen képeket kért a 10-12 éves lányoktól. Oda-vissza ment a képcsere, majd a lányokat videó készítésére is rávette.

C. Rolandot szexuális erőszak, szexuális visszaélés, valamint gyermekpornográfia bűntettének megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe a Pest vármegyei rendőrök. Az azóta letartóztatott fiatalemberrel szemben a további eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. A nyomozás kiterjed arra is, lehetett-e több áldozata.