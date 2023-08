Egy kis erdei ösvény is az egyik illegális migránstábor irányába vezet a magyar határhoz közeli makkhetesi erdőben. A helyiek elmondása szerint a taxisok töretlenül és folyamatosan tízesével, húszasával, akár harmincasával is szállítják a migránsokat minden nap be az erdőbe. Főleg Zombor irányából. A helyiek azt is elmondták, hogy vasárnapra virradóra ismét több lövést, több sorozatlövést lehetett hallani a makkhetesi erdő irányából.

Egy helyi lakos elmondása szerint éjszakánként több irányból is hallatszódnak a sorozatlövések. Az idős asszony távolabb lakik az erdőtől, mégis jól hall minden egyes golyózáport.

Ők nem tudnának felfegyverkezni, hogy enyhén fogalmazzak, ha ezt valaki nem tenné számukra lehetővé. Azt viszont tudom, ha egy migránsnak fegyvere van, akkor ő egyben terrorista. Ezért úgy kellene irántuk viszonyulni Szerbia törvényei és alkotmánya alapján, hogy ők terroristák, tehát ellenük intézkedni kellene az ország törvényei és alkotmánya szerint. Ők fel vannak fegyverkezve, tehát terroristák.

Bár a szerbiai rendőrök folyamatosan járőröznek, a taxisok és a migránsok kikerülik az eddig bejáródott útvonalakat és a mezőkön, kisebb ösvényeken haladva jutnak be az erdőbe.

