Összesen 324 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban szombaton – tájékoztatott vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. A szombati vihar és a komoly esőzés sem állította meg a migránsokat. Csongrád-Csanád vármegyében 12 csoportban 318 határsértőt találtak Ásotthalmon és Mórahalmon. Bács-Kiskun vármegyében ezúttal 2 migránst fogtak el, de találtak illegális bevándorlókat Pest vármegyében is.

Ugyancsak szombaton a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 165 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje a magyar határt.

És ismét lebukott egy embercsempész is. A rendőrök Ásotthalmon, az 55-ös számú főúton állítottak meg egy olasz rendszámú autót, amit egy román férfi vezetett. A járműben rajta kívül 18 külföldit találtak.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, iraki, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz, az elfogott embercsempész ellen pedig eljárást indítottak.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a hatóságok hiába próbálják felszámolni a magyar határhoz közeli migránstáborokat, továbbra is migránsokat szállítanak a környékre a taxisok és mások is. A lap azt írja, hogy a rendőrségi akciók csak néhány napra orvosolják a komolyabb helyzeteket. Ráadásul a migránsok természetvédelmi területen táboroznak le, ahol rengeteg szemetet hagynak maguk után.