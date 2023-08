Szentes. Lezárták a nyomozást annak a férfinak az ügyében, aki egymást követően három lopást is elkövetett Szentesen, közölte a rendőrség. A Szentesi Rendőrkapitányságra tavaly október 17-én érkezett bejelentés, hogy egy helyi társasház folyosójáról babakocsit loptak el. Egy 37 éves férfi kaptak el. Kiderült róla, hogy ezelőtt biciklit és gyerekülést is lopott. A bűncselekmények elkövetését beismerte. Lopás miatt indult ellene eljárás, ennek lett most vége. Hamarosan vádat emelhetnek ellene.