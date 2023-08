A rendőrség felhívja a járműtulajdonosok figyelmét: – Mindig zárják be az ajtókat, az ablakokat húzzák fel, és kapcsolják be a riasztót akkor is, ha pár perce szállnak ki! Kiszállás után ellenőrizzék a gépkocsi lezárt állapotát, illetve a riasztó élesítését! – A riasztóberendezés mellett alkalmazhatnak mechanikai védelmet (kormány-, pedál-, váltózár) is. – Táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t, egyéb értékes műszaki cikket, személyes iratokat, pénzt, bankkártyát, okmányokat ne hagyjanak a gépjármű utasterében (még a kesztyűtartóban sem)! – Ugyanez igaz az üres táskára, ruhaneműre is, hiszen az elkövetők a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy feltörni a zárat! – Ha módjukban áll, vegyék igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket! Esti parkoláskor lehetőség szerint kivilágított helyen álljanak meg!