Összesen 462 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton az országban – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. Azt is elárulták, hogy közülük 442-őt Csongrád-Csanád vármegyében találtak, Ásotthalmon, Mórahalmon, Röszkén és Szegeden. Bács-Kiskun vármegyében ezúttal 4 határsértőre bukkantak, de találtak migránsokat Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest vármegyében is.

A határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán pedig 402 embert állítottak meg, még azelőtt, hogy átlépték volna az országhatárt.

Mórahalmon pedig egy embercsempészt is elfogtak. Nem sokkal szombaton délelőtt állítottak meg a rendőrök egy német rendszámú kisteherautót, amit egy bolgár állampolgár vezetett. A jármű rakterében 23 illegális bevándorlót találtak.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, kínai, líbiai, marokkói, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat. Papírok azonban most sem voltak náluk, így nem lehetett megállapítani, hogy igazat mondanak-e. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A Mórahalmon elfogott embercsempész ellen pedig eljárást indítottak. Őt ezért akár 15 évre is börtönbe küldheti a bíróság.

A szerbiai, magyar nyelvű Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy újabb rendőrségi akciót hajtottak végre a Szerb Belügyminisztérium munkatársai pénteken a Szabadka környéki erdőben. Az akció már éjjel elkezdődött, 2 helikopter segítségével vizsgálták át a határ menti területet, reggel pedig több terepjárót is bevetettek. A hatóság munkáját drónok is segítették. Nem hivatalos információk szerint több száz rendőr segítségével fésülték át a tőzegbánya erdőtől a radanováci erdőig elterülő területet, a magyar határ közelében. Az akció végén 40 illegális bevándorlót állítottak elő. Az erdő közelében élők azt mondták, hogy ismét fegyverropogást hallottak a környékről.