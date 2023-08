Két férfi ment be az egyik mórahalmi ékszerboltba még 2015. július 21-én este fél 6 körül. Az eladót megkötözték, de nem bántották, viszont az aranyékszerekkel elmenekültek. Az egyik gyanúsított 40 év körüli, körülbelül 190 centiméter magas, erős testalkatú, rövid, sötét hajú férfi. Világosszürke felsőruházatot viselt. Társa alacsonyabb, vékony testalkatú. Piros és fehér mintás sötétkék vagy fekete színű felsőruházatot, gumikesztyűt és világosszürke maszkot viselt, melynek elején sötétebb színű minta volt. A rendőrök már a rablás napján elkezdték a nyomozást, de nem nagyon jutottak előre. Ezért nyomravezetői díjat tűztek ki. Nem is akármennyit, ez most a vármegyében a legtöbb. Aki tud valamit a rablókról, annak 700 ezer forint ütheti a markát.

Jelenleg tizennégy ügyben van kitűzve nyomravezetői díj a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.

Van a listán egy másik ékszerboltrablás is, az Szentesen történt. Akkor, 2013. január 11-én délután ment be két férfi egy ötvösboltba Szentes belvárosában. A támadók megkötözték az alkalmazottat, majd elmenekültek a zsákmánnyal. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya fegyveres rablás miatt indított nyomozást az ügyben. Csakhogy ezeket a tetteseket sem találják. Ezért a két rablóért viszont csak százezer forintot fizetnének.

Elmenekült az a férfi is, aki 2017 augusztusában támadt egy nőre Szegeden, a Kossuth Lajos sugárúton található egyik társasház lépcsőházában. A bejárati ajtó előtt a földre lökte, majd elvette a vállán viselt oldaltáskáját. Egy arra járó férfi azonban közbelépett, és visszaszerezte az elrabolt táskát, a támadó azonban eltűnt.

De nem találják azt a férfit sem, aki 2016. július 18-án 5 óra körül Szegeden, a Retek utcában található dohányboltban megtámadta az eladót, akit a földre lökött. Ezután a kasszában lévő páncélkazettával és készpénzzel távozott a helyszínről.

Az ismeretlen férfi akkor 30 év körüli lehetett, körülbelül 185 centiméter magas, átlagos testalkatú és sötét szemű volt. A rabló világosszürke, hosszú ujjú, cipzáras, kapucnis pamutkardigánt, valamint hosszú, sötétszürke színű, pamut melegítőnadrágot viselt. Az ő feje 200 ezer forintot ér a rendőrségnek.

Keresnek egy vandált, vagy vandálokat is. Valaki 2016. május 23-án éjjel 2 óra és 3 óra között Szegeden, a Stefánia 6. szám alatti ivókutat törte össze. A márványból készült, 3 méter magas kutat a helyszíni szemle adatai alapján valószínűleg lábbal döntötte ki. A kút főoszlopa 35-80 centiméteres darabokra tört. A rongálóért 100 ezer forintot fizetnek.

Nyomravezetői díjból egyébként rengeteg van a rendőrség honlapján, ezek általában pár százezer, nem ritkán félmillió forintos ajánlatok. Ilyen díjat a fővárosi, az országos és a megyei rendőr-főkapitányságok vezetői adhatnak ki.