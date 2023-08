Összesen 425 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök az országban hétfőn – közölte kedden az Országos Rendőr-főkapitányság. Közülük Csongrád-Csanádban 11 csoportban 383 határsértőt találtak Ásotthalmon, Mórahalmon és Szegeden. Vagyis ez azt jelenti, hogy az illegális bevándorlók jelentős része továbbra is térségünkben szökik be az országba. A szomszédos Bács-Kiskunban ezúttal 19 határsértőt találtak, de fogtak migránsokat Győr-Moson-Sopron vármegyében is. Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanádi szakaszán 7 csoportban 192, a Bács-Kiskun vármegyein pedig 7 embert akadályoztak meg az illegális határátlépésben.

A járőrök ismét elkaptak több embercsempészt is. Mórahalomnál először egy ukrán rendszámú autót állítottak meg, amelyet egy ukrán férfi vezetett. A járműben a sofőrön kívül 4 külföldit találtak. Nem sokkal később szintén Mórahalomnál egy magyar rendszámú tehergépkocsit állítottak meg, amelyet egy szír férfi vezetett. A teherautóban 26 illegális bevándorlót találtak.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, iraki, marokkói, pakisztáni, palesztin, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy csaknem 80 százalékkal emelkedett a menedékjogi kérelmek száma Németországban a január-júliusi időszakban az egy évvel korábbihoz képest. Az év elejétől július végéig 175 ezer 272 ember nyújtott be menedékjog iránti kérelmet Németországban, 78 százalékkal többen, mint egy évvel korábban. Júliusban 23 ezer 674 kérelmet nyújtottak be a hivatalhoz, ami 79 százalékos növekedés éves szinten. A kérelmezők legnagyobb csoportjait a szíriai, az afganisztáni és a törökországi állampolgárok alkotják mintegy 52 ezer, 32 ezer és 23 ezer fővel.