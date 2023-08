Kigyulladt egy faaprító gép Ásotthalom külterületén. A gép mellett egy tartály megolvadt, valamint néhányszáz köbméteren a vágási hulladék is lángra kapott. Az ásotthalmi és a mórahalmi önkéntes tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat. A helyszínre a szegedi és a ruzsai hivatásos tűzoltók is kiérkeztek, valamint a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók vízszállítója is az esethez tart. – katasztrofavedelem.hu