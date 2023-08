Egy családi ház előtt robbant fel egymás után két robbanószerkezet. A környéket lezárták, mivel a rendőrök találtak egy harmadik, fel nem robbant robbanószerkezetet is. Ennek hatástalanításához a kora délutáni órákig nem érkeztek meg a tűzszerészek.

Az érintett területet a rendőrség lezárta. Egy palicsi fiatalember stábunknak a Tőzeg-tó környéki erdőkben uralkodó áldatlan állapotokról beszélt:

Egyelőre tanácstalanok vagyunk, nem tudjuk, hogy mi lesz erre még a válasz. De ez nem maradhat így tovább, tehát itt valamit lépni kell az állammal kapcsolatban is, meg mindenkivel. Itt össze kell az embereknek fogni, és erre komoly válaszokat adni, mert ez így nem mehet tovább, hogy bombát robbantanak egy családi ház előtt, vagy bárhol, ami lakott terület, erdő, vagy bárhol, akárhol.

– írja a pannonrtv.com

Pénteken este valamivel fél tíz előtt három bombát dobtak a migránsok egy családi házra. A repeszek jól láthatóan megsértették a családi ház falát is, illetve több ágat leszakítottak. Az egyik robbanószerkezet szerencsére nem robbant fel, szombat délelőtt fél tízkor a Belgrádból érkező különlegesen kiképzett tűzszerészeket várták, hogy hatástalanítsanak egy fel nem robbant kézigránátot. A tűjét kihúzták, tehát gyakorlatilag aktiválták, úgyhogy várhatóan a tűzszerészek majd hatástalanítják.

A Pannon RTV szerint a robbanószerkezetek a kerítést is alaposan megrongálták. A detonációt több kilométerre, Hajdújárás és Palics belterületén is jól hallották, az ablakok is beleremegtek. A legutóbbi hajdújárási lövöldözés alkalmával Szabó Gáborék családi házának udvarából lőtték egymást a migránsok, a családot ismét megrázták a mostani robbanások.

Szabó Gábor:

El nem tudjuk képzelni, hogy mi jöhet még. Mert most már tényleg egyre nehezebb fegyverek kerülnek elő, mint ahogy tegnap is történt ez a robbanás. Az első robbanás amikor történt, azt hittük, valami eldőlt, mintha egy ajtót jó erősen becsaptak volna a házban, szóval hangos volt. Akkor elmúlt egy pár perc és rájöttünk, hogy ez valószínűleg robbanás volt, és egyszer csak még egy bumm, egy jó nagy robbanás.

A szomszédok és az érintett család szerint ez már nem migránsbandák egymás közti leszámolása volt. Feltételezik, hogy az embercsempészek kifigyelték, hogy a családfő gyakran panaszkodik a médiának, sűrűn hívja ki a rendőrséget, emiatt vélhetően figyelmeztetésként dobtak kézigránátokat a házra. Klisanity Ilona, Hajdújárás:

Eddig gépfegyverekkel lövöldöztek. Most már kézigránátokat dobálnak, mint itt is, ahogy megtörtént ennél a háznál. Tehát félelmetes.

Idősebb Baka Ferenc, akinek a háza előtt a kézigránátok felrobbantak azt mondta, aggódnak amiatt, hogy senki sem védi meg őket.

Az unokáim majdnem a halálba mentek. Nem kellett volna három-négy perc, a bomba alattuk robbant volna, jöttek haza.