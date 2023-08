Vármegyei szinten 1123 esetet láttak el az elmúlt egy hét során az életmentők, ebből 527 alkalommal Szegeden teljesítettek feladatot. Ez azt jelenti, hogy vármegyeszékhelyünkön 24 óra alatt 75 esethez riasztották az Országos Mentőszolgálat bajtársait. Hangai József, az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa a szerdai Gyógyír podcastunkban közölte, mellkasi fájdalommal, magas vérnyomással, fulladással küzdő betegekhez riasztották jellemezően vármegyénk életmentőit, akik eszméletlennek látszó vagy valóban eszméletlen személyeket, valamint stroke betegeket is elláttak. Emellett több sikeres újraélesztésen is túl vannak, valamint baleseteket is elláttak, köztük egy tömeges balesetet is felszámoltak.

Hangai József elmondta, ezek az esetek Mórahalom és Ásotthalom térségében fordultak elő. Ezekről lapunk is beszámolt az elmúlt napokban, és mint kiderült, mindegyik balesetet embercsempészek okozták. Éppen ezért érdeklődtünk a mentőtisztnél arról is, hogy a migráció miként érinti az Országos Mentőszolgálat munkáját. Elmondta, a kerítésen történő átmászás és átugrálás közben szerzett sérülések, valamint a tömeges balesetek miatt a mentők is érintettek a migrációban, azonban ellátás szempontjából nincs különbség, ugyanúgy látnak el mindenkit, csupán számon tartják, hogy vélhetően illegális határátlépő volt az ellátott személy.

Jól látszik tehát, hogy nem tesznek kivételt, mindegy, hogy magyar, külföldi vagy épp illegális határsértő, az Országos Mentőszolgálat ugyanolyan magas szintű ellátásban részesít mindenkit.

A podcastban egyébként Hangai József részletesen beszámolt arról, hogy miként zajlik egy ilyen, embercsempészek által okozott, több sérülttel járó baleset ellátása. Érdemes meghallgatni. Mint mondta, a tömeges baleset kifejezés aránytalanságot képez le, vagyis aránytalanság van az ellátandó sérültek és a rendelkezésre álló mentőerők között. Ugyanakkor a mentésirányítás a szükséges, mozgósítható mentőerőt a helyszínre küldi ilyenkor úgy, hogy közben az adott település, vármegye ellátása is biztosított marad. Ezért érkeznek több állomásról az egységek.

A beszélgetés során kitértünk az atlétikai világbajnokságra is, amelyet augusztus 19-e és 27-e között rendeznek meg, és amelyen vármegyénk életmentői is jelen lesznek. Hogy miként készülnek az eseményre a szakemberek és összesen hány egység lesz jelen a fővárosban Csongrád-Csanádból, az a delmagyar.hu oldalon meghallgatható beszélgetésünkből kiderül.