A rendőrségre 2022. június 30-án érkezett bejelentés, mely szerint egy nagylaki kukoricamezőben elloptak egy telefont – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A sértett elmondta, hogy diákmunkára érkezett a növénytáblához, ahol címerezés közben néhány órára felügyelet nélkül hagyta a készüléket, aminek az eltűnését a munkaközi szünetben észlelte. Később a fiatal lány azt is tudatta a nyomozókkal, hogy a telefonnal készült képekről biztonsági mentés készül egy felhőalapú adatbázisba, amiben a lopást követően egy fiatal férfiról készült fotót talált. Az adatgyűjtés során a detektívek több fiatalt is tanúként hallgattak ki, egyikük a képen szereplő férfit látta is a sértett táskájába nyúlni.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a feltételezett elkövető hamar túladott a készüléken, ugyanis a férfi, akinél megtalálták, már egy használt mobilokat árusító boltban vásárolta az okostelefont.

A Makói Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya befejezte a nyomozást, az ügy iratait pedig megküldte az ügyészségnek. A férfinak lopás vétsége miatt kell felelnie.