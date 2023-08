Helyi kék hírek 1 órája

Sok szabadtéri tűz volt

Több szabadtéri tűz is volt Csongrád-Csanád vármegyében a hétvégén, ami nem is csoda, hiszen iszonyatos hőség tombol már hetek óta az országban. A Dél-Alföldön az egyik legrosszabb a helyzet. Itt továbbra is tűzgyújtási tilalom van, amit ha valaki megszeg, súlyos büntetésre számíthat.

Pillanatok alatt elharapózhat a bozóttűz, amiből nagyobb baj is lehet. Fotó:: Fehér Gábor

Egy sor szabadtéri tűz volt a hétvégén Csongrád-Csanádban. A vármegyei katasztrófavédelem szóvivője lapunknak elmondta, hogy szombaton reggel, Hódmezővásárhely-Batida közelében húsz négyzetméteren égett a növényzet. A tűzesethez a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik rövid időn belül eloltották a lángokat. Vasárnap délelőtt Szegeden, a Lövölde utca mögötti területen háromszáz négyzetméter területen égett a száraz fű. A szegedi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet. Nem sokkal később ugyancsak Szegeden égett a növényzet a Honfoglalás utca végénél. Vasárnap este pedig Röszkén, a Fő utca végén már nagyobb, nagyjából kettőezer-ötszáz négyzetméter területen égett a fű. A szegedi hivatásos tűzoltók ezt a tűzet is megfékezték, és szerencsére egyik tűzben sem sérült meg senki sem . Molnár Krisztina szóvivő azt is elmondta, hogy a vármegyében továbbra is tűzgyújtási tilalom van. Ilyenkor könnyen keletkezhetnek gyorsan terjedő felszíni tüzek és koronatüzek is. Mindennek oka a csapadékmentes időjárás, a magas átlaghőmérséklet. Molnár Krisztina kéri, hogy mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki égő cigarettacsikkeket a gépkocsiból, mert azok hamar meggyújtják az útmenti növényzetet. A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt szintén nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. A tűzgyújtási tilalom megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal dönt. Közben továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Az átlagosnál melegebb időjárás bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt.

