Összesen 594 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök kedden – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében a járőrök 18 csoportban 492 határsértőt találtak Ásotthalmon, Balástyán, Mórahalmon, Röszkén és Ruzsán. A szomszédos Bács-Kiskunban ezúttal 24 migránst találtak Kecskeméten és Kelebián. De találtak még illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron, Nógrád és Pest vármegyében is.

Ugyanaznap a rendőrök a határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán 305 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, egyiptomi, iraki, marokkói, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai magyar nyelvű Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a tanév közeledtével egyre jobban aggódnak az észak-bácskai migránsválság által érintett településeken élő diákok szülei gyermekeik biztonsága miatt.

Honlapjukon azt írták, hogy a szabadkai vasúti teherpályaudvar romos épületeiben is nagyobb csoportokban bujkálnak a migránsok. Ott eddig még nem volt lövöldözés, hiszen ez gyakorlatilag Szabadka belvárosának közelében található. Viszont ez most változott, mert a közösségi médiában megjelent információk szerint úgy tudják, hogy kedd este fél 7 óra tájban a vasúti teherpályaudvar területén is lövöldözhettek a migránsok. Szabadka Makkhetes városrészében az erdő alatt élők már hozzászoktak a mindennapos lövöldözéshez. Az illegális bevándorlók gyakran a családi házak udvarába is bemennek, ezért is tartanak tőlük a helyiek. Szkorin Ilona a lapnak azt mondta, hogy csak férfiak jönnek, fiatal férfiak, nők nélkül. Szerinte veszélyben vannak nemcsak a gyerekek, hanem fiatal nők is.