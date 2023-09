Közös járőrözés közben fogtak el 23 migránst a magyar és cseh rendőrök Ásotthalom térségében, az 55-ös főút mellett egy benzinkút parkolójában. A munkájukat az Ásotthalmi Községi Polgárőr Egyesület tagjai segítették.

Mórahalom, Ásotthalom és Ruzsa térségében továbbra is nagy aktivitás tapasztalható, sok az elhagyott csempészautó és egyéb személyes tár az út szélén, a bekötőutakon és az erdőkben is. A migránsok 10-20-30 fős csoportokban vonulnak és várják a csempészeket, akik tovább szállítják őket Nyugat-Európába. A most elfogott 23 fős csoport is a szállítókra várhatott egy benzinkút melletti területen.

Az illegális migránsok sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért a rendőrök a magyar jogszabályoknak megfelelően intézkednek az ideiglenes biztonsági határzárhoz való visszakíséréséről.