10:45 - Munkatársaink információ szerint a rendőrségi akció azóta lezárult. A Belügyminisztérium a nap folyamán ad ki közleményt az eseményekről.

9:45 - A Pannon RTV stábja bejutott arra a tanyára, ahonnan az afgán migránsok tüzet nyitottak a szír illegális bevándorlókra, akik viszonozták a tüzet. Az épületből az éjjel a rendőrök eltávolították a migránsokat, csak annak nyomait találtuk meg, hogy ott tartózkodtak, hátizsákok, élelmiszer és leginkább rengeteg szemét maradt utánuk. A tanya egyébként fák között fekszik, így természetes álca védi, ugyanakkor onnan jól be lehet látni a környéket, például az autópályát.

9:15 - A csendőrség és a különleges antiterrorista egység tagjai nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, quadokkal és drónokkal a levegőből is átfésülik a területet a makkhetesi erdőben és a palicsi Tőzeg-tó környéki erdőkben is. A helyszínre érkeztek a csendőrség mentőautói is. Információink szerint szír és afgán migráncsoportok közötti leszámolás történt, amelyben 2 szír és egy afgán illegális bevándorló megsérült, egy szír migráns pedig meghalt. Kamerán kívül a csendőrség egyik tagja a Pannon RTV munkatársainak elmondta, már találtak fegyvereket is, vannak eredményei a kutatásnak.

7:10 - A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, szemtanúk szerint sérültek is voltak az illegális bevándorlók között, állítólag egyikük meg is halt. A helyiek mentőautót és halottszállító járművet is láttak. Úgy tudjuk, ma kora reggel nagyobb számú járművel vonultak ki a makkhetesi erdő irányába a rendőrség különleges alakulatai.

Adta hírül a PannonRTV.