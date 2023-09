Két autó és egy motor ütközött a Makkosházi körút és a József Attila sugárút kereszteződésénél. A helyszínen tűzoltóautó, rendőrautó és egy mentőautó is jelen van. A baleset során személyi sérülés is történt. A helyszínelés jelenleg is zajlik. Torlódás várható. Tudtuk meg a rendőrségtől.