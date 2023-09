A vádirat szerint a férfi tavaly júniusban ellopott egy szegedi trolibuszmegállónál lezárt kerékpárt, majd azzal elkerekezett. A sértett feljelentése alapján a lopás miatt büntetőeljárás indult. Ennek során nyomozó hatóság tanúként hallgatta ki a vádlottat. Ő a hamis tanúzásra vonatkozó figyelmeztetést követően azt mondta a nyomozóknak, hogy a biciklit egy ismerősétől kapta, majd ezt a személyt fényképről be is azonosította. Csak miután már őrizetbe vették a beazonosított férfit, és szembesítésükre került sor, a vádlott csak akkor ismerte be, hogy azért tett valótlan állítást vallomásában, mert haragudott az illetőre.

A járási ügyészség a vádlottat büntetőeljárásban elkövetett hamis tanúzás bűntettével vádolja, egyben indítványozta, hogy az ügyet egyesítsék a vádlottal szemben a kerékpárlopás miatt már a bíróság előtt folyamatban lévő büntetőeljáráshoz.

A terhelt bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.