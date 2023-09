A számok is és a tendenciák is azt mutatják, hogy azok a kormányzati döntések, amelyet 2015-ben a magyar kormány meghozott, és amelyek miatt számos politikai támadás ért bennünket, helyes döntések voltak, jól szolgálják a magyar belbiztonság stabilitását, de legalább ennyire segítik az európai uniós biztonságot is. Jogos lenne az elvárás, hogy ezeket a berendezéseket és ezeket az erőket, amit itt alkalmazunk, ne csak magyar költségvetési forrásból kelljen finanszírozni, hanem legalább 50 százalékos arányban uniós finanszírozást elképzelhetőnek tartunk. Sajnos erre nincs jelenleg reális esély