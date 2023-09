Összesen 689 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök kedden – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében 16 csoportban 587 határsértőt találtak Ásotthalmon és Mórahalmon. És ismét találtak illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyékben is. Ugyanaznap a határkerítés Csongrád-Csanádi szakaszán 717 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

A rendőrök Mórahalmon egy embercsempészt is elkaptak. Reggel 6 órakor állítottak meg egy magyar rendszámú kocsit, amelyet egy georgiai férfi vezetett. A járműben rajta kívül 5 külföldit találtak. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, indiai, iraki, pakisztáni, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az elfogott embercsempész ellen pedig eljárást indítottak. Az embercsempészek komoly büntetésre számíthatnak, ha a bíróság bűnösnek találja őket. Már alapesetben is, tehát, ha valakit egy-két emberrel kapnak el a kocsijában egy évtől öt évre ítélhetik a csempészt. De van számtalan minősítő körülmény is, ami lényegesen súlyosíthatja a büntetést. Ez lehet például sanyargatás is. Ha pedig valaki bűnszervezetben csempészi az embereket, azt 15 éves börtönbüntetésre is ítélhetik.