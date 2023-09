A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy az Észak-Bácskát sújtó migránsválság legnagyobb haszonélvezői a taxisok. Azt írták honlapjukon, hogy Szabadkán például a befogadóközponttól az erdősávig, a magyar határkerítésig, illetve az illegális migránstáborokig járnak a taxik. De ha éppen a migránsok bevásárolni mennek, akkor a legközelebbi bevásárlóközpontig, ott meg is várja őket a taxi, és vissza is viszi őket a befogadóközpontba, vagy pedig az erdőbe.

A fuvardíj nagyjából 50 euró. Szabadka és Zombor között vagy Zombortól Szabadkáig a zombori taxisok általában 120-tól 150 eurót kérnek egy-egy fuvarért. Belgrádból már magasabb a tarifa, 200-300 euróért hordják a migránsokat a fővárosból a szabadkai befogadóközpontig vagy az erdőkig. Ha pedig a migránsokat elviszik a dél-szerbiai presevói befogadóközpontba, akkor onnan a visszaút nagyjából 500-600 euróba kerül egy-egy fuvar esetében.