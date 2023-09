Az orsó manőver A végrehajtás során a felhúzáskor jelentős G terhelés éri a pilótát és a repülőgépet is. A túl nagy sebesség blackout jelenséget (a látás elsötétedése), vagy akár a gép túlterheléses törését is okozhatja. Ha viszont túl alacsony a repülőgép repülési sebessége, akkor nem éri el a háton repülési helyzetet, sőt így akár áteséshez is vezethet a mutatvány. A figura másik nehézsége, hogy a nagy terhelést követően a pilóta fejjel lefelé lógva találja magát, ami pont ellentétes élettani hatással jár mint a nagy pozitív G erő hatásai. Ebből kell a pilótának orsót végrehajtania és visszatérni normális vízszintes repülés helyzetbe.